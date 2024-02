EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Krones unterzeichnet Vertrag zum Kauf des Spritzgießtechnologie-Unternehmens Netstal



07.02.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News-Meldung 07. Februar 2024

Krones unterzeichnet Vertrag zum Kauf des Spritzgießtechnologie-Unternehmens Netstal Krones hatte in der Pressemitteilung vom 29. Januar 2024 die bevorstehende Übernahme von 100 % der Anteile an der Netstal Maschinen AG (Netstal) mit Sitz in Näfels, Schweiz, von KraussMaffei angekündigt. Gestern haben die Vertragsparteien den Kaufvertrag unterzeichnet (Signing). Der Kauf steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung. Krones erwartet den endgültigen Abschluss der Transaktion (Closing) in der ersten Hälfte des Jahres 2024.

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com



07.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com