BARCLAYS HEBT ZIEL FüR FREENET AUF 36 (35) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FüR INFINEON AUF 45 (47) EUR - 'OVERWEIGHT'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FüR BECHTLE AUF 58 (51) EUR - 'KAUFEN' BARCLAYS HEBT ZIEL FüR INTESA SANPAOLO AUF 3,80 (3,50) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT VERALLIA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 41 (45) EURBERENBERG SENKT VETROPACK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 46 (57) CHFDZ BANK HEBT FAIREN WERT FüR INTESA SANPAOLO AUF 3,50 (3,20) EUR - 'KAUFEN'JEFFERIES SENKT BIOPHARMA CREDIT AUF 'HOLD' (BUY)JEFFERIES SENKT NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 88 (195) NOKJPMORGAN SETZT COFINIMMO AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - 'NEUTRAL', ZIEL 75 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FüR INTESA SANPAOLO AUF 3,80 (3,60) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FüR VODAFONE AUF 80 (88) PENCE - ...Den vollständigen Artikel lesen ...