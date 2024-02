DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Vormittagsverlauf knapp im Plus. Der März-Kontrakt steigt um 8 auf 17.134 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 17.152 und das Tagestief bei 17.111 Punkten. Umgesetzt wurden 2.135 Kontrakte. Nahe dem Kontrakthoch vom Vortag handelt der Future extrem stabil am Morgen. Nun gilt es, das Vortageshoch bei 17.139 Punkten nachhaltig gerauszunehmen.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2024 02:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.