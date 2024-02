Teamviewer hat am Morgen Bilanz gezogen. Die Aktie gibt Gas.Im Gesamtjahr erreichte der Konzern mit einem Plus von elf Prozent auf 626,7 Millionen Euro Umsatz seine Prognose in der unteren Hälfte. Das hatte sich im Jahresverlauf bereits abgezeichnet. Dennoch fielen die Geschäftszahlen etwas besser aus als von Fachleuten gedacht. Bei der Marge übertraf er das anvisierte Ziel klar. Sie stieg von 41 ...

