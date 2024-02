Die Rally vom Vortag an den chinesischen Aktienmärkten hat sich am Mittwoch nicht fortgesetzt. Nachdem die Anleger zuletzt auf weitere Liquiditätsmaßnahmen seitens der Regierung hofften, ist diese nun unter Zugzwang, wenn sie einen weiteren Abverkauf verhindern will. Ein wichtiger Faktor spricht jedenfalls nicht dafür, dass der Boden erreicht ist.

