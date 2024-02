Der dänische Turbinenbauer Vestas hat am Mittwoch Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Dabei ist die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen. Zudem kam auch der Ausblick bei den Anlegern gut an. Die Aktie legt im frühen Handel mehr als sieben Prozent zu und verleiht auch dem MDAX-Konzern Nordex Schwung.Im neuen Jahr will Vestas dann die Profitabilität noch einmal deutlich verbessern. Die bereinigte EBIT-Marge soll auf vier bis sechs Prozent steigen. Analysten waren von 5,1 Prozent ausgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...