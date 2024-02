DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 07. Februar

DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 07. Februar

(NEU: Bosch Jahresergebnis um 11 und US/Rohöllagerbestandsdaten um 16 Uhr) === ***07:00 DE/Siemens Energy AG, ausführliches Jahresergebnis (08:30 PK, 11:30 Analysten-Call) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, vorläufiges Jahresergebnis (07:45 Earnings-Call) 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Vertragserneuerung in der Schaden- Rückversicherung (09:00 Presse-Call) *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis (08:30 BI-PK) *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q *** 07:35 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Jahresergebnis (09:00 Earnings-Call) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis *** 08:05 FR/Totalenergies SE, ausführliches Jahresergebnis *** 09:00 CH/Währungsreserven Januar *** 09:00 DE/Metro AG, Analysten- und Pressekonferenz zum Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 09:00 DE/IPO/Erstnotiz Renk im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:30 LU/Stabilus SA, HV *** 10:00 DE/Metro AG, HV 10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV *** 10:00 NL/Qiagen NV, Bilanz-Pressekonferenz (15:00 Analystenkonferenz) *** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 2,40%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit November 2030 im Volumen von 3 Mrd EUR *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q (14:00 Analysten-Call) 13:00 DE/Regierungs-PK 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -62,10 Mrd USD zuvor: -63,21 Mrd USD *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede bei Brookings Institution 17:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2024 stimmberechtigt im FOMC), speaks at the Economic Club of Washington, DC event *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Jahresergebnis 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q 22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q ===

