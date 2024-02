Der Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) sorgt dafür, dass Konzerne vermehrt im Bereich der Cybersicherheit investieren. Bestes Beispiel sind die sehr guten Unternehmenszahlen des amerikanischen Softwareanbieters Fortinet. Fortnet, ein amerikanischer Anbieter von Firewalls und Antivirenprogrammen, hat am Dienstag sehr erfreuliche Unternehmenszahlen bekannt gegeben. So stieg der Umsatz für das vierte Quartal laut Konzernangaben um 10 Prozent auf 1,42 Milliarden US-Dollar, was etwas über der ...

