Zur Wochenmitte sind Anleger bisher eher zurückhaltend, nachdem am Vortag zumindest der DAX auch ein neues Rekordhoch erreicht hat. Weiterhin stark präsentieren sich auch die US-Tech-Titel. Mit Spannung erwarten Anleger heute auch die neuen Zahlen von PayPal. Hier ist damit für hohe Volatilität gesorgt und Anleger achten auf diese Marken.Bei PayPal stehen am Mittwoch nach Börsenschluss an der Wall Street die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal auf der Agenda. Einige Analysten sind durchaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...