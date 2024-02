Weimar (ots) -In einer Welt, die von schnellem Wandel und ständiger Entwicklung geprägt ist, stehen wir vor der Herausforderung, uns mit unserer Vergangenheit zu verbinden, um authentisch und selbstverbunden zu leben. Dr. med. Ilona Schönwald, eine der führenden Expertinnen zum Thema vererbte Kriegstraumata, widmet sich diesem zentralen Thema, indem sie die Verbindung zwischen vererbten Kriegstraumatisierungen und der Suche nach innerer Fülle beleuchtet.Die Erfahrungen unserer Vorfahren prägen unser Leben auf vielfältige Weise. Die Epigenetik und spirituelle Heilkünste zeigen deutlich, dass Traumata nicht nur persönlich erlebt, sondern auch über Generationen weitergegeben werden. Dr. med. Ilona Schönwald, eine Pionierin auf diesem Gebiet, erläutert, wie der Schmerz vergangener Kriege, obwohl verborgen, in uns weiterwirkt. Als Grenzgängerin, Schwellenbegleiterin und Heilkünstlerin vereint sie medizinische Expertise mit energetischen und schamanischen Heilkünsten.Geboren als Kind einer kriegstraumatisierten Mutter, hat Dr. Schönwald erkannt, dass der Schlüssel zur Heilung in der Rückkehr zur Ganzheit und Selbstverbundenheit liegt. Durch ihr Soul-Genesis Programm begleitet sie Menschen online und in Workshops auf ihrem heilsamen Seelenweg. Ihr Ziel ist es, Menschen zu ermöglichen, ein selbstverbundenes, authentisches und freies Leben zu führen, das oft durch innere Verstrickungen erschwert wird.Dr. Schönwald ist nicht nur eine erfahrene Ärztin und Mentorin, sondern auch eine inspirierende Sprecherin. Mit ihrer Keynote "Die Wunde des Schweigens - wie wir zur Ganzheit zurückkehren" bringt sie ihre Botschaft auf verschiedenen Bühnen on- und offline. Dabei setzt sie sich leidenschaftlich dafür ein, das Bewusstsein für das Thema zu schärfen und kollektive Heilung zu fördern.Ihre Worte richten sich an all jene, die den Weg vom Kopf ins Herz antreten, um ihren Platz in der Welt einzunehmen. Dr. Ilona Schönwald ermutigt dazu, die unemotionalen Zustände zu überwinden und sich auf die Rückkehr zur Ganzheit zu konzentrieren, um aus innerer Fülle heraus, das Leben zu gestalten. Weitere Informationen zu ihrem transformativem Programm sind auf www.soul-genesis.de verfügbar.Pressekontakt:Dr. med. Ilona Schönwald+49 177 641 44 70info@soul-genesis.dehttps://soul-genesis.de/Original-Content von: Dr. med. Ilona Schönwald, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173453/5708683