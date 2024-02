EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SAF-HOLLAND übernimmt den Hersteller von Spezialachssystemen und -fahrwerken Tecma Srl

Bessenbach, 07. Februar 2024. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute angekündigt, den Hersteller von Spezialachssystemen und -fahrwerken Tecma Srl, Verona, Italien zu übernehmen. Tecma Srl ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Achssysteme und Fahrwerke für Spezialfahrzeuge und Schwerlastanwendungen, die in enger Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern entsprechend der Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 60 Mitarbeiter und betreibt einen Entwicklungs- und Produktionsstandort in Verona, Italien. Bereits seit vielen Jahren besteht eine enge Partnerschaft zwischen Tecma Srl und der erst im Januar 2024 von SAF-HOLLAND übernommenen IMS Group Benelux. "Mit der Übernahme von Tecma Srl verstärken wir unser Produktportfolio im Feld der Anwendungen für Spezialfahrzeuge. Auch bisher nicht im Produktportfolio vorhandene Spezialachssysteme können wir zukünftig unseren Kunden anbieten. Damit werden wir unsere Position als einer der führenden One-Stop-Shop-Anbieter in der Nutzfahrzeugindustrie für fahrwerksbezogene Anwendungen weiter ausbauen", erläutert Alexander Geis, Vorstandsvorsitzender und CEO der SAF-HOLLAND SE. Frank Lorenz-Dietz, Mitglied des Vorstands und CFO der SAF-HOLLAND SE ergänzt: "Die Übernahme von Tecma Srl ist Ausdruck unserer strikten M&A-Strategie. Wir sichern uns profitables Wachstum und eine gezielte Ergänzung der SAF-HOLLAND Gruppe. Mit der Integration von Tecma Srl in die SAF-HOLLAND Organisation können weitere Potenziale, insbesondere durch die globale SAF-HOLLAND Vertriebsorganisation und über den gemeinsamen Einkauf realisiert werden." Der Kaufpreis liegt im oberen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Abschluss der Transaktion und die erstmalige Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss der SAF-HOLLAND SE soll im ersten Quartal 2024 erfolgen. Kontakt: Dana Unger VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 949 dana.unger@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 6.000 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse von rund 1,6 Mrd. Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Die SAF-HOLLAND-Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.





