Das Sportunternehmen PUMA wurde von der gemeinnützigen Umweltorganisation CDP als Vorreiter bei der Transparenz und dem Umfang seines Engagements im Klimaschutz ausgezeichnet und wurde auf die "A-List" gesetzt.

CDP hat auf Basis des Fragenkatalogs zum Klimaschutz 2023 PUMA als eines von nur wenigen Unternehmen die Note "A" verliehen. 23.000 Unternehmen nahmen an der Umfrage teil. PUMA bekam zum zweiten Mal in Folge einen Platz auf der "A-List".

"Die Reduzierung unserer CO2-Emissionen hat für PUMA höchste Priorität, sowohl in der Lieferkette als auch in unseren eigenen Büros, Stores und Lagern", sagte Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer bei PUMA. "Die Aufnahme in die CDP-‚A-List' ist eine Anerkennung unserer Bemühungen, aber wir werden nicht nachlassen und unsere Klimaziele weiter verbessern."

PUMA hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren, etwa bei der Beschaffung von Rohstoffen, der Herstellung von Materialien und fertigen Produkten, der Logistik, der Energieversorgung von PUMAs Lagern, Stores und Büros und dem Fuhrpark des Unternehmens.

"Die Unterzeichner der Fashion Industry Charter for Climate Action sind vepflichtet, ihre Daten gegenüber CDP offenzulegen, da Transparenz unerlässlich für die Analyse der Klimaschutzmaßnahmen und der gemachten Fortschritte ist", sagte Lindita Xhaferi-Salihu, Sector Engagement Lead bei UN Climate Change. "Wir gratulieren PUMA zur erneuten Aufnahme in die CDP-‚A-List' und danken dem Unternehmen für seine Vorreiterrolle in diesem Bereich."

Im Jahr 2023 erhöhten PUMAs Kernlieferanten der Ebene 1, die fertige Waren produzieren, ihren Anteil an erneuerbarer Energie auf 23,1%, während der Anteil an erneuerbarer Energie bei PUMAs Kerlieferanten der Ebene 2, die Materialien herstellen, auf 21,7% stieg. PUMA bezieht 100% erneuerbare Energie, einschließlich Grünstromzertifikaten, für seine eigenen Standorte.

Im letzten Jahr hat PUMA nur 0,3 seiner Produkte per Luftfracht geliefert und stellte auf emissionsarmen Transport in Zusammenarbeit mit seinem Logistikpartner Maersk um. PUMAs Fuhrpark besteht nun zu 35 aus emissionsfreien oder emissionsarmen Fahrzeugen.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

Das CDP ist eine weltweite gemeinnützige Organisation, die ein globales System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. CDP, wurde im Jahr 2000 gegründet und arbeitet mit mehr als 740 Finanzinstituten mit einem verwalteten Vermögen von über US$ 136 Billionen. CDP leistete Pionierarbeit, indem es die Kapitalmärkte und das Beschaffungswesen von Unternehmen nutzte, um diese zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Wasserressourcen zu schützen und Wälder zu erhalten. Im Jahr 2023 haben über 24.000 Organisationen auf der ganzen Welt Daten über das CDP veröffentlicht, darunter mehr als 23.000 Unternehmen auch börsennotierte Unternehmen im Wert von zwei Dritteln der globalen Marktkapitalisierung und über 1.100 Städte, Staaten und Regionen. CDP verfügt über die größte Umweltdatenbank der Welt. Die CDP-Ergebnisse werden häufig genutzt, um Investitions- und Beschaffungsentscheidungen zu treffen, die eine kohlenstofffreie, nachhaltige und widerstandsfähige Wirtschaft fördern. CDP ist ein Gründungsmitglied der Science Based Targets Initiative, der We Mean Business Coalition, der Investor Agenda und der Net Zero Asset Managers Initiative. Besuchen Sie cdp.net oder folgen Sie uns auf @CDP, um mehr zu erfahren.

