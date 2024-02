Technology Holdings, eine globale Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, wurde bei den 15th Annual M&A Atlas Awards des Global M&A Network zur "Boutique Investment Bank of the Year" ernannt.

Die Verleihung der 15th Annual Americas and Global Markets M&A Atlas Awards fand am 30. Januar 2024 im The Metropolitan Club in New York statt. Der Gewinn einer der angesehenen Atlas-Auszeichnungen von Global M&A Networks entspricht dem Erreichen des "Gold Standard of Performance" in der Branche und bestätigt die Expertise und die Fähigkeiten der Firma und des Teams.

"Wir haben die herausragenden Leistungen der besten Firmen, Deals und Dealmaker gewürdigt, die bei der Durchführung von Transaktionen vorbildlich sind, insbesondere in diesem schwierigen Jahr. Wir schätzen ihre Teilnahme und wünschen ihnen auch für das kommende Jahr viel Erfolg." Shanta Kumari, CEO und Global Group Editor, Global M&A Network.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings sagte: "Es ist eine Ehre, vom Global M&A Network anerkannt zu werden und von einer so großen Gruppe von Investmentbanken weltweit als Empfänger dieser prestigeträchtigen Auszeichnung ausgewählt zu werden. Sie ist eine Anerkennung für die Qualität unserer Dienstleistungen und die unvoreingenommene, vertrauenswürdige Beratung, die wir unseren Kunden bieten. Da wir bald in unser 24. Geschäftsjahr eintreten, sind wir unglaublich stolz darauf, ein wachsendes Team von 75 globalen Experten zu haben, die Transaktionen in 24 Ländern auf 5 Kontinenten abgeschlossen haben."

Über Technology Holdings

Technology Holdings ist eine globale Boutique-Investmentbank, die sich auf die Erbringung von Investmentbanking-Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Technologiedienstleistungen, Software, Beratung, Gesundheitswesen, Biowissenschaften und Geschäftsprozessmanagement weltweit spezialisiert hat, deren Unternehmenswert zwischen 25 und 500 Millionen US-Dollar liegt.

Über Global M&A Network

Global M&A Network ist ein diversifiziertes Unternehmen für digitale Medien und Konferenzen. Das Unternehmen organisiert die weltweit renommiertesten Preisverleihungen Turnaround Atlas Awards, Women Leaders Dealmaker Awards und M&A Atlas in New York, Chicago, San Francisco, Hongkong, Shanghai, Mumbai und London.

