Bereits am Montag wurde darüber gemunkelt und nun gab es die Bestätigung. Novartis will sich Morphosys einverleiben und stellt dafür saftige Aufschläge in Aussicht. Bayer musste vor Gericht einen weiteren Rückschlag hinnehmen, doch die Anleger zeigten sich im späten Handel am Dienstag wieder etwas versöhnlich. Volkswagen bleibt dem Sparprogramm treu, will bei Investitionen allerdings nicht den Rotstift ansetzen.Anzeige:In Asien freuten die Märkte sich am Dienstag über kräftige Gewinne. Besonders der Hang Seng zeigte ...

