© Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa



Die Aktie von Siemens Energy setzt ihre Rallye der letzten Wochen fort. Der Verkauf einer Unternehmenstochter hat die Bilanz im vergangenen Quartal aufgehübscht. Reicht das, um in die Erfolgsspur zurückzukehren?Siemens Energy hat im ersten Quartal einen Nettogewinn von 1,58 Milliarden Euro verzeichnet, ein Ergebnis, das durch den einmaligen Gewinn aus dem Verkauf einer indischen Tochtergesellschaft an die ehemalige Muttergesellschaft Siemens AG (SIEGn.DE) stark beeinflusst wurde. Dieser finanzielle Aufschwung signalisiert eine positive Entwicklung für das Unternehmen, das in den letzten Monaten mit Herausforderungen, insbesondere in seinem Onshore-Windgeschäft, konfrontiert war. Im …