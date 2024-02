DJ Totalenergies erhöht Dividende und Ausschüttung an Aktionäre

Von Pierre Bertrand

PARIS (Dow Jones)--Totalenergies will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende deutlich erhöhen und im laufenden Jahr die Ausschüttungen an die Aktionäre steigern, so wie mehrere andere Energiekonzerne. Im vierten Quartal hat der französische Energiekonzern signifikant mehr verdient als im Vorjahr.

Wie Totalenergies mitteilte, soll die Dividende für 2023 auf 3,01 Euro je Aktie steigen von 2,81 Euro im Vorjahr. Darin enthalten sind die Quartalsdividende von 0,79 Euro je Aktie, die Totalenergies für das Schlussquartal ausschütten will, sowie die drei Quartalsdividenden von je 0,74 Euro je Aktie.

Im vierten Quartal steigerte Totalenergies den Nettogewinn deutlich. In der Berichtswährung US-Dollar betrug der Nettogewinn 5,06 Milliarden Dollar, nach 3,26 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten im Visible-Alpha-Konsens hatten mit 5,65 Milliarden Dollar gerechnet.

Im laufenden Jahr will Totalenergies mehr als 40 Prozent des Cashflows an die Aktionäre ausschütten. Erreicht werden soll das unter anderem über eine höhere Quartalsdividende von 0,79 Euro je Aktie. Außerdem will der Konzern im ersten Quartal eigene Aktien zurückkaufen und dafür rund 2 Milliarden Dollar aufwenden, wie Totalenergies mitteilte.

Shell, BP und Equinor haben ebenfalls höhere Ausschüttungen an Aktionäre angekündigt.

