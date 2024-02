In einem schwachen Marktumfeld steuert die Deutsche-Bank-Aktie heute eine wichtige Unterstützung an. Mit den Zahlen vergangene Woche hat das Management bei den Ausschüttungen vorgelegt und ein neues Programm zum Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Für 2024 dürfte es das aber noch nicht gewesen sein.Die Bankenbranche hat zwei sehr gute Jahre hinter sich. In Summe lief es so gut wie seit der Finanzkrise 2008/2009 nicht mehr. Die deutlich gestiegene Profitabilität der meisten Finanzinstitute ermöglichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...