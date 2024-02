Nürnberg (ots) -- Strategische Akquisition: AVIV Germany, Betreiber der erfolgreichen Immobilienplattform immowelt, erwirbt Neuraum Ventures. Das Proptech ist die führende Hausbau-Plattform in Deutschland und Österreich mit einem jährlichen Vermittlungsvolumen im Milliardenbereich- Neuraum wird Teil der Aviv Group, der neben immowelt führende Immobilienplattformen in Frankreich und Belgien angehören- Hausbau digitalisieren und effizienter gestalten: Geschäftsmodelle und Services der beiden Unternehmen ergänzen sich optimal- Einzigartiges Angebot mit maximaler Reichweite aus einer Hand: Neuraum vermarktet zusätzlich immowelt Hausbau-Produkte- Die Gründer und Geschäftsführer von Neuraum treiben gemeinsam mit dem Team von 40 Mitarbeitern das weitere Wachstum voranAVIV Germany, Betreiber der erfolgreichen Immobilienplattform immowelt, übernimmt Neuraum Ventures. Das Proptech ist die führende Hausbauplattfom in Deutschland und Österreich und betreibt die 4 reichweitenstarken Portale fertighaus.de, massivhaus.de, bungalow.de und einfamilienhaus.de. Das Berliner Start-up revolutioniert die Hausbaubranche, indem es modernste digitale Lösungen anbietet, die den Bauprozess für Bauunternehmen und angehende Hausbesitzer optimieren und beschleunigen. Die Portale von Neuraum sind die wichtigsten Anlaufstellen für Bauinteressierte im Internet, um ihren Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Für die mehr als 400 Baupartner sind die Lösungen von Neuraum zentral für Erfolg und Effizienz in Vermarktung und Vertrieb. Durch die breite Reichweite unter Hausbauinteressenten und die große Anbieterabdeckung vermittelt der Matching Algorithmus der Plattform ein jährliches Bauvolumen im Milliardenbereich. Die strategische Akquisition kombiniert die Marktposition von immowelt als eine der führenden Immobilienplattformen mit der Expertise von Neuraum im Hausbau."Neuraum hat seit der Gründung 2015 hervorragende Arbeit geleistet und äußerst erfolgreich die zentrale Plattform im Hausbaubereich aufgebaut", sagt Felix Kusch, Geschäftsführer von AVIV Germany. "Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit den visionären Gründern und dem starken Team von Neuraum Ventures zu bündeln, um gemeinsam weiter zu wachsen.""Neuraum hat es geschafft, im speziellen und anspruchsvollen Marktsegment Hausbau die passenden Technologielösungen für beide Marktseiten zu schaffen", ergänzt Ait Voncke, CEO der AVIV Group. "Diese Fähigkeiten sehen wir als Grundlage für das Segment-Wachstum in Deutschland und Österreich, genauso wie auch in unseren weiteren internationalen Märkten.""Als Teil der AVIV Group und gemeinsam mit dem immowelt Team können wir den Erfolg von Neuraum Ventures auf ein neues Level heben", sagt Dr. Sebastian Keitel, Gründer und Geschäftsführer von Neuraum. "Wir verknüpfen unsere spezialisierte Plattform für den Hausbau, mit der großen Reichweite von immowelt.de sowie den internationalen Wachstumsperspektiven durch AVIV, als eines der weltweit größten digitalen Technologieunternehmen im Bereich Immobilien. Meine Geschäftsführerkollegen und ich freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Team von Neuraum diese erfolgreiche Zukunft mitzugestalten."Wachstumspotenzial durch ergänzende GeschäftsmodelleDie AVIV Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Das passt perfekt zur Vision von Neuraum, den Hausbau stressfrei, umweltfreundlich, erschwinglich und für jeden zugänglich zu machen. Neuraum übernimmt mit seiner ausgewiesenen Vermarktungskompetenz zusätzlich die Verantwortung für den Vertrieb der Hausbau-Lösungen von immowelt. Haushersteller profitieren somit von der gemeinsamen Reichweite von immowelt und Neuraum und können auf ein Leistungsspektrum zugreifen, das in dieser Form einzigartig im Markt ist: 7 Portale erreichen Millionen bauwillige Nutzer und garantieren eine maximale Reichweite in der relevanten Zielgruppe. Über den Matching-Algorithmus sowie eine intelligente Vorqualifizierung wird sichergestellt, dass Baupartner schnell und effizient mit den passenden Kunden zusammengeführt werden. So sind hochwertige Abschlusschancen für Baufirmen und zufriedene Häuslebauer garantiert.Neuraum Team bleibt an Bord, um Geschäftserfolg auszubauenNeuraum schließt sich dem Portfolio der AVIV Group an, zu der einige der bekanntesten Immobilienwebseiten und Proptechs wie immowelt, SeLoger und MeilleursAgents in Frankreich sowie Immoweb in Belgien mit insgesamt mehr als 2.000 Mitarbeitern gehören. Neuraum Ventures wird als Teil der AVIV Group seinen erfolgreichen Weg weitergehen und den Geschäftserfolg ausbauen. Die drei Gründer und Geschäftsführer von Neuraum, Henrik Blank, Dr. Erik R. Fasten und Dr. Sebastian Keitel, bleiben im Unternehmen, um mit dem Team von 40 Mitarbeitern diese erfolgreiche Zukunft zu gestalten.Diese und andere Pressemitteilungen von AVIV Germany finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).Über NeuraumNeuraum ist die führende Hausbauplattfom in Deutschland und Österreich und betreibt die 4 reichweitenstarken Portale fertighaus.de, massivhaus.de, bungalow.de und einfamilienhaus.de. Das Unternehmen verändert die Hausbau-Branche grundlegend: Mit Hilfe modernster digitaler Lösungen vereinfacht es den Bauprozess für Baufirmen und angehende Hausbesitzer. Die Vision ist, Hausbau stressfrei, umweltfreundlich, erschwinglich und für alle zugänglich zu machen. Für mehr als 400 Baupartner sind die Lösungen von Neuraum zentral für Erfolg und Effizienz in Vermarktung und Vertrieb. Durch die breite Reichweite unter Hausbauinteressenten und die große Anbieterabdeckung vermittelt der Matching Algorithmus der Plattform ein jährliches Bauvolumen im Milliardenbereich. Innovative Softwarelösungen unterstützen zudem die Baupartner über den gesamten Hausbauprozess, vom Marketing und Kontaktmanagement bis hin zur Hausplanung und Angebotserstellung.Über AVIV GermanyDie AVIV Germany GmbH ist Anbieter reichweitenstarker Portale und Dienstleistungen für die Immobilienindustrie. Zum Portfolio gehören die erfolgreichen Marken immowelt, immonet, umzugspreisvergleich, bauen, immosolve und estate, die zu den führenden Seiten und Services in Deutschland und Österreich gehören. Die digitalen Lösungen von AVIV Germany bringen Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammen und helfen den Akteuren der Immobilienwirtschaft bei der effizienten Verwaltung und Vermarktung ihres Immobilienbestands. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert AVIV Germany so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.AVIV Germany ist Teil der AVIV Group, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt. Neben den Portalen der AVIV Germany GmbH gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze und Proptechs in Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE ist.Pressekontakt:AVIV Germany GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/5708918