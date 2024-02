Hamburg/Berlin (ots) -Der Kommunale Schadenausgleich (KSA), ein Versicherer der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, hat die Bestandsführungssoftware Winsure von ISS Software GmbH eingeführt. KSA wird mit der IT-Modernisierung die digitale Transformation vorantreiben und weitere Prozesse automatisieren.Die Software Winsure von ISS Software GmbH ist ein Bestandsführungssystem für den Komposit-Bereich, das bei mehr als 40 Versicherungsunternehmen und Maklern in Europa erfolgreich im Einsatz ist.Bedingt durch seine Gesellschaftsstruktur stellte der KSA besondere Anforderungen an das Bestandsführungssystem. ISS Software GmbH musste die Partnerabbildung speziell an die KSA-Mitgliederstruktur anpassen. Zudem wurde mithilfe von Webservices das Mitgliederportal OMS des Versicherers an die neue Software angebunden. Damit können die KSA-Mitglieder über das Portal Vertragsdaten ändern und Schäden melden.Zusätzlich wurde in Winsure die Sparte "Kraftfahrt Deutschland" um das Umlageverfahren erweitert, inklusive Berechnung von Punkten statt Beiträgen. Die Daten für das Umlageverfahren werden in Winsure geführt und über eine Schnittstelle für die Berechnung der Umlageanteile je Mitglied bereitgestellt. Im Rahmen der Datenübernahme wurden Mitglieder und Partner, Verträge, Schäden und Buchungen aus dem KSA-Altsystem in das neue Bestandsführungssystem Winsure überführt. Ein externes Dokumentenmanagement- und Workflowsystem sowie das SAP-Hauptbuch sind über Schnittstellen an die neue Software angebunden.Mit der Winsure-Einführung erhöht der KSA die Effizienz seiner Arbeitsprozesse und steigert die Dienstleistungsqualität gegenüber seinen Mitgliedern. Die Einführung schafft neue Möglichkeiten für die weitere Automatisierung von Geschäftsprozessen und unterstützt die fortlaufende digitale Transformation des Unternehmens.Über den Kommunalen Schadenausgleich, BerlinDer Kommunale Schadenausgleich (KSA) der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde 1990 durch Vertreter von Gebietskörperschaften (Kommunen und Landkreise, Sparkassen, Stadtwerke, Krankenhäuser usw.) gegründet. Im Rahmen der Vorgaben des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) gewährt der KSA seinen Mitgliedern Haftpflicht-, Kraftfahrt- und Unfalldeckungsschutz.Über ISS Software GmbHISS Software GmbH, ein Unternehmen der Sopra Steria SE, zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche im deutschsprachigen Raum. Neben der Erstellung und Weiterentwicklung von Standardsoftware gehören die Beratung bei der Einführung und die Integration in bestehende Systemumgebungen zum Leistungsspektrum. Weitere Lösungsschwerpunkte neben der Bestandsführung sind das Asset Management, das Meldewesen sowie Solvency II und Finanzbuchhaltung.Pressekontakt:Kommunaler Schadenausgleichder Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThüringenKonrad-Wolf-Straße 91/92D-13055 BerlinE-Mail: presse@ksa.deISS Software GmbHNils RitterHans-Henny-Jahnn-Weg 29D-22085 HamburgTel.: +49 151 40625911E-Mail: presse.de@soprasteria.comOriginal-Content von: ISS Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83319/5708944