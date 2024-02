München (ots) -Doppelstart für "The Voice Kids" auf Joyn: Deutschlands größte Musikshow für junge Stimmen eröffnet dort am Freitag, 15. März, mit der ersten Ausgabe der Blind Auditions 2024 und der neuen Joyn-Sonderausgabe "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" Staffel 12. Welche Kids reißen die Coaches ab dann jeden Freitag mit ihrer Performance von den roten Stühlen? Und welche noch geheimen Highlight-Momente hält "Die Warm-Up-Show" für die VoiceKids-Fans bereit?Junge Stimmen im Scheinwerferlicht: In "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" trifft Chiara Castelli ehemalige VoiceKidsIn "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" präsentiert Sängerin und All-Star-Talent Chiara Castelli schon zum VoiceKids-Staffelstart exklusive Momente aus der neuen Staffel, talkt backstage ganz persönlich mit den Coaches und trifft besondere VoiceKids vorangegangener Staffeln: "The Voice Kids"-Sieger Egon erzählt, wohin ihn seine "Flügel" aus den Blind Auditions 2021 getragen haben. Finalistin Fia aus TeamLena hat im letzten Jahr nicht nur mit ihrer begleitenden Deaf Performance auf der VoiceKids-Bühne beeindruckt, sondern durfte auch direkt Deutschland beim "Junior Eurovision Songcontest" mit ihrem eigenen Song vertreten. Und Ellice aus TeamWincent gelang schon mit ihrer zweiten Single "Angst>Liebe" der Einzug in die Charts.Ohren auf und Bühne frei: Die 12. Staffel "The Voice Kids" startet am Freitag, 15. März, mit der ersten Ausgabe der Blind Auditions und der neuen "The Voice Kids - Die Warm-Up-Show" exklusiv auf Joyn. In SAT.1 starten die Blind Auditions am Freitag, 22. März.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (Vorsitzende), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Carina CastrovillariTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingLaura StephanTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1162laura.stephan@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5709016