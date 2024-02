Einmal mehr musste Delivery Hero vor dem Wochenende eine herbe Schlappe wegstecken, nachdem Gerüchte die Runde machten, laut denen der Verkauf des Südostasiengeschäfts von Foodpanda abgesagt sein könnte. Das Unternehmen reagierte schnell mit einem Dementi, was den Kursverfall aber nicht stoppen konnte.Anzeige:Um über 20 Prozent krachte die ohnehin schon angeschlagene Aktie von Delivery Hero (DE000A2E4K43) am Freitag in die Tiefe und markierte dadurch ein neues Allzeit-Tief. Nun stellt das Unternehmen sich einigermaßen ...

