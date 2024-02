Was ist bei Tesla los? Plötzlich springen den US-Amerikanern immer mehr immer größere Kunden ab. Erst erklärte Hertz, man werde keine Tesla mehr in die Flotte holen. Dann folgte Sixt. Und jetzt hat auch SAP einem Zeitungsbericht zufolge die Lust an den Elektrostromern aus Kalifornien verloren. Mit einer Flotte von 29.000 Fahrzeugen ist SAP kein unbedeutender Kunde.Tesla zeigt zuletzt verstärkt seine schwache Seite. Am Montag war die Aktie des US-Elektroautopioniers auf den tiefsten Stand seit Mai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...