Freiburg (ots) -Die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen ist für jedes Unternehmen, gleich welcher Größe, gesetzlich verpflichtend und ein oft zeitaufwändiger Prozess, der regelmäßig wiederholt werden muss. Um diese Arbeitsabläufe zu optimieren, hat Haufe sein Portfolio im Bereich Arbeitsschutz erweitert und launcht die neue Software Haufe Gefährdungsbeurteilung. Mit der intuitiven Prozess- und Dokumentationssoftware gehört die Gefährdungsbeurteilung mittels Excel, Word oder per Hand der Vergangenheit an. Stattdessen ermöglicht die Lösung, den gesamten Prozess rechtssicher und effizient zu dokumentieren.Dokumentations- und Archivierungsanforderungen gehen mit einem hohen Zeitaufwand für Fachkräfte für Arbeitssicherheit sowie Führungskräfte einher. Die neue Lösung Haufe Gefährdungsbeurteilung digitalisiert diesen häufig noch analogen Prozess und bietet zahlreiche Funktionen, um die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetztes einfach und effektiv zu gestalten. Darüber hinaus sparen Nutzer:innen Zeit, da sämtliche beteiligte Personen digital in den Workflow einbezogen werden können - etwa bei der Delegation von Maßnahmen und der Durchführung von Wirksamkeitskontrollen sowie bei der Freigabe einer Gefährdungsbeurteilung.Für einen leichten Einstieg bietet die Software Muster-Gefährdungsbeurteilungen als Vorlage, die individuell angepasst werden können. Gefährdungen und Schutzmaßnahmen können aus einem umfangreichen Katalog ausgewählt werden. Ein nutzerfreundliches Dashboard gibt einen Überblick über laufende Prozesse und offene Aufgaben. Abgerundet wird der Prozess mit der Möglichkeit, Gefährdungsbeurteilungen zu versionieren und zu archivieren.Großer Nutzen bei geringem AufwandDie neue Software von Haufe ist ohne Implementierungs- oder Schulungsaufwand direkt einsetzbar. Das intuitive Bedienkonzept sowie die hohe Benutzerfreundlichkeit lassen Nutzer:innen schnell und effektiv mit der Lösung arbeiten.Mehrfachlizenzen tragen der Besonderheit Rechnung, dass die Verantwortung für die Gefährdungsbeurteilung bei den Unternehmer:innen und Führungskräften liegt, die Umsetzung aber durch Sicherheitsfachkräfte oder in der Personalabteilung vorgenommen wird. Mit einer klaren Organisationsstruktur innerhalb der Software behalten alle Verantwortlichen die Übersicht und können so Maßnahmen problemlos delegieren."Wir haben unsere neue Software so gestaltet, dass der Prozess zur Gefährdungsbeurteilung so schlank, selbsterklärend und zeitsparend wie möglich durchzuführen ist. Wir freuen uns daher besonders über das bisherige positive Feedback unserer Nutzer:innen. Die vom Gesetz vorgegebenen Anforderungen an Dokumentation und Archivierung der zahlreichen Arbeitsschutzvorschriften sind teilweise sehr hoch, sodass es uns besonders wichtig war, mit unserem intuitiven Produkt alle Verantwortlichen in ihrem Arbeitsalltag bestmöglich entlasten zu können," so Christin Rothe, Produktmanagerin für die Haufe Gefährdungsbeurteilung bei der Haufe Group.Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier: https://shop.haufe.de/prod/haufe-gefaehrdungsbeurteilungDie aktuelle Pressemitteilung ist auch online abrufbar in der Rubrik Pressemitteilungen unter: www.haufe.de/presseÜber die Haufe Group:Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen, der in den Bereichen Software Solutions, Content und Learning bei der nachhaltigen Unternehmensentwicklung sowie der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen unterstützt. In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Haufe Group von einem erfolgreichen Verlagshaus zu einem umfassenden Corporate Services-Lösungsanbieter entwickelt. Mit starken Produktmarken wie Haufe, Lexware, Haufe Akademie oder smartsteuer finden die Services der Haufe Group Einsatz in Großunternehmen, in mittelständischen Betrieben sowie in Kleinunternehmen und bei Solo-Selbstständigen. Die Haufe Group beschäftigt rund 2.650 Mitarbeitende an 12 Standorten und konnte das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Umsatz von 510 Millionen Euro abschließen.