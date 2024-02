Enapter hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt gegeben und konnte einen über den Erwartungen liegenden Umsatz von EUR 31,5 Mio. (Konsens EUR 30,3 Mio. / eAR EUR 30,6 Mio.) und ein positives EBITDA von EUR 0,4 Mio. im Jahr 2023 erzielen. Diese positiven Ergebnisse werden durch die kürzlich unterzeichnete Vereinbarung mit dem ersten exklusiven Vertriebspartner, Solar Invest International SE, für den US-Markt unterstützt, der nach Schätzungen von Enapter ca. EUR 25 Mio. zum Umsatz beitragen wird. Die Vertriebsstrategie von Enapter hat damit die erste Hürde genommen, und in diesem Jahr konnte Enapter ein weiteres Joint Venture in China mit der Wolong Electric Group auf den Weg bringen. Das Wachstum wird jedoch etwas langsamer sein als erwartet, da die Produktionserweiterungen erst 2025 für die Massenproduktion bereit sein werden. Aufgrund der anhaltend starken Wachstumsaussichten ab 2025 bestätigt AlsterResearch das Rating KAUFEN und hält am Kursziel von EUR 22,50 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG





