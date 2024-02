Whatsapp-Nutzer:innen sollen bald in der Lage sein, Nachrichten an andere Messaging-Dienste zu versenden und von diesen zu empfangen. So will Whatsapp das Vorhaben umsetzen. Ein häufiges Problem im Alltag ist die fehlende Erreichbarkeit von Freund:innen, Familie oder Kolleg:innen über einen einheitlichen Messenger. Da bekommt Person X eine Nachricht über Signal, für Person Y muss extra Telegram installiert werden und die liebe Oma erreicht man sowieso ...

