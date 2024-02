KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ: EVAX) ("Evaxion" oder das "Unternehmen"), ein TechBio-Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von AI-Immunology-gestützten Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute den mit dem 5. Februar 2024 datierten Abschluss der zuvor angekündigten Emission von 3.750.000 seiner American Depositary Shares ("ADS") (oder vorfinanzierter Optionsscheine an deren Stelle) und Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 3.750.000 ADS zu einem kombinierten öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD pro ADS (oder stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und zugehörigem Optionsschein bekanntgegeben. MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein Corporate Venture Capital-Arm von Merck & Co, Inc. mit Sitz in Rahway, NJ, USA, der im Dezember 2023 Aktionär von Evaxion wurde, beteiligte sich an dieser Emission. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 4,00 USD pro ADS, sind sofort nach der Ausgabe ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabedatum. Jede ADS repräsentiert zehn Stammaktien der Gesellschaft.



H.C. Wainwright & Co. agierte als exklusiver Platzierungsagent für die Emission.

Der Bruttoerlös des Unternehmens aus der Emission betrug 15 Mio. USD vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer vom Unternehmen zu zahlender Angebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot für die Weiterentwicklung der präklinischen und klinischen Pipeline des Unternehmens sowie für die laufenden Betriebskosten und das Betriebskapital zu verwenden.

Eine Registrierungserklärung auf Formular F-1erhältlich und können auch bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, telefonisch unterangefordert werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Rechtsordnung verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology, stützt. Die proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-Immunology hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Für weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-Immunology-Plattform und Impfstoffpipeline besuchen Sie bitte unsere Website.

Zukunftsgerichtete Aussage

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter "Ziel", "glauben", "erwarten", "hoffen", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "könnten", "antizipieren", "erwägen", "fortsetzen", "schätzen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "werden", "können haben", "wahrscheinlich", "sollten", "würden" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: Aussagen über die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; unsere finanzielle Lage und den Bedarf an zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; Kosten und Erfolg unserer Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen und klinischen Studien; die Vermarktung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten; unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften einzugehen; staatliche Regulierung; Schutz unserer geistigen Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADS und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer, rechtlicher, gesetzlicher, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich der Inflation, und die Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie und des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im Nahen Osten auf unser Geschäft; Markt- und andere Bedingungen und andere Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im endgültigen Prospekt und in unseren anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commissionverfügbar sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Quelle: Evaxion Biotech