Datenspezialist Palantir konnte mit seinen Earnings überzeugen. Die Aktie ging nach Veröffentlichung des Zahlenwerkes mit einem Plus von 30 Prozent aus dem US-Handel. Laut Wedbush ist da noch viel mehr drin.Laut Wedbush könnte die Palantir-Aktie in den nächsten zwölf Monaten aufgrund seiner KI-Entwicklungen um weitere 37 Prozent steigen. Analyst Dan Ives hat sein Kursziel für die Titel nach dem Earningsbericht auf 30 US-Dollar angehoben. Vor der Rallye am Dienstag wäre das ein Kurspotenzial von 80 Prozent gewesen, basierend auf dem Schlusskurs vom Montag von 16,72 US-Dollar. Nach Ansicht von Wedbush Securities festigt sich Palantir als Top-Pick, um an der sich anbahnenden Revolution der …