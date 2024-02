© Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa



Renk, der deutsche Hersteller von Panzergetrieben, hat sein lang erwartetes Börsendebüt an der Frankfurter Börse mit einem Eröffnungskurs von 17,50 Euro pro Aktie gefeiert.Der Einstieg in die Börsenwelt erfolgt vier Monate nachdem das Unternehmen seine Börsenpläne aufgrund ungünstiger Marktbedingungen auf Eis gelegt hatte. In einer jüngsten Wendung hat Renk seinen Börsengang um 50 Millionen Euro erweitert, um etwa 500 Millionen Aktien über eine Privatplatzierung zu veräußern. Ein signifikanter Anteil dieser Aktien, im Wert von 100 Millionen Euro, wurde laut Reuters an KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) verkauft, einen der Hauptkunden von Renk. Durch diesen Schritt besitzt KNDS nun 6,7 …