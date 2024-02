Krypto News: Solana Wallet Phantom meldet mehr als 3 Millionen User auf Chrome

Kryptowährungen sind auf dem Vormarsch. Spätestens seit der Zulassung der Bitcoin ETFs in den USA ist das nicht nur eine These, die sich Krypto-Befürworter immer wieder vorsagen in der Hoffnung, dass sie wahr wird, sondern Realität. Bitcoin ist damit endgültig an der Wall Street angekommen und was für die digitale Leitwährung gut ist, wirkt sich auch früher oder später auf den restlichen Markt positiv aus. Auch Solana beweist nun, dass digitale Währungen eine immer größere Rolle spielen. Das zeigt sich nicht nur an den Kursen der Coins, sondern inzwischen auch an den Nutzerzahlen der Wallets.

Über 3 Millionen Nutzer auf Chrome

Phantom stellt wohl die beliebteste Wallet auf der Solana Blockchain zur Verfügung. Damit ist Phantom für Solana das, was Metamask für Ethereum ist. Während eine neue Walletadresse per Knopfdruck innerhalb der App erstellt werden kann, sieht es mit den Nutzerzahlen, die sich die App - oder in diesem Fall die Chrome-Erweiterung - herunterladen, schon anders aus. Es ist nicht nötig, sich für 5 Wallet-Adressen, die man verwaltet, 5 mal die Chrome-Erweiterung herunterzuladen, weshalb 3 Millionen Nutzer, die Phantom auf Chrom meldet, auch wirklich aussagekräftig sind.

New milestone unlocked



We passed 3,000,000 users on @googlechrome pic.twitter.com/1y9V56cvNy - Phantom (@phantom) February 6, 2024

Die Nutzerzahlen der beliebtesten Wallets einer Blockchain ermöglichen natürlich auch einen Einblick in das jeweilige Ökosystem. Steigen die Wallets, steigen auch die Aktivitäten im Netzwerk, weshalb man die Entwicklungen bei Phantom durchaus auch als bullish für Solana bewerten kann.

Solana Ökosystem wächst

Auch wenn SOL an die Rallye des Vorjahres nicht mehr anknüpfen kann und Probleme damit hat, die 100 Dollar Marke zu halten, wächst das Ökosystem kontinuierlich weiter. Während die Firedancer Clients in Zukunft dafür sorgen sollen, dass die Netzwerkausfälle weniger werden, konnte der Meme Coin BONK, der im Dezember 2023 auf eine Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden Dollar gestiegen ist, nicht nur dafür sorgen, dass die Handelsaktivitäten auf der Highspeed Blockchain mehr werden. Durch den Hype um den Solana-basierten Coins wurde auch das Saga Phone vom Ladenhüter zum Verkaufsschlager.

Besitzer des Tokens hatten Anspruch auf BONK-Token, die beim Verkaufsstart des Smartphones nicht wirklich viel wert waren, während der Wert zwischenzeitlich auf über 1.000 Dollar gestiegen ist und damit den Kaufpreis des Smartphones übertroffen hat. Besitzer des Saga Phones haben inzwischen zahlreiche Airdrops erhalten, da sie als diejenigen gelten, die das Ökosystem aktiv nutzen und so zur Verbesserung beitragen. Dasselbe wird nun auch für den Nachfolger Chapter 2 erwartet, bei dem man im Krypto-Space ebenfalls erwartet, dass Besitzer mit Airdrops belohnt werden, die weit mehr Wert sind als die 450 Dollar, die man Anzahlung leisten muss. Auch hier sind inzwischen mehr als 60.000 Vorbestellungen eingegangen.

Alle Infos zum Solana Chapter 2 gibt es hier.

60,000 preorders and counting…



A heartfelt thank you to this amazing community for your unwavering support and belief in the vision. You are the core of the Chapter2 journey.



Secure your spot for Chapter2 now https://t.co/LMnynuZBhW pic.twitter.com/gPJvoupsHc - Solana Mobile 2&x20e3; (@solanamobile) February 5, 2024

Mit der Markteinführung eines eigenes Smartphones, dessen Fokus auf Web3-Anwendungen liegt und der Ankündigung eines weiteren Produkts, das die Massenadaption vorantreibt, dürften die 3 Millionen Phantom User auf Chrome wohl erst der Anfang sein. Es wäre also keine große Überraschung, wenn sich diese Zahl in den nächsten Jahren vervielfacht.

Beeindruckend ist dabei, welchen Einfluss Meme Coins auf die Entwicklungen in einem Ökosystem haben können. Schon der Megaerfolg von PEPE hat damals dazu beigetragen, dass das Handelsvolumen auf Ethereum explodiert ist und durch BONK hat es den gleichen Effekt auch auf Solana zu beobachten gegeben. Eine Entwicklung, die bis heute dafür sorgt, dass die Netzwerkaktivität im Solana-Ökosystem erhöht ist. Der Einfluss der Meme Coins macht also einen wesentlichen Bestandteil eines Netzwerks aus und sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Derzeit deutet einiges darauf hin, als könnte Meme Kombat ($MK) den Fokus der Trader aber wieder mehr auf die Ethereum Blockchain verlagern, da hier der nächste Hype entstehen könnte.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Bringt Meme Kombat Trader zurück auf Ethereum?

Erst gestern ist es zu einem stundenlangen Ausfall der Solana-Blockchain gekommen, nachdem es das vorher fast ein Jahr nicht mehr gegeben hat. Der Vorfall hat Trader und Entwickler einmal mehr daran erinnert, dass Ethereum zwar langsamer und teurer ist, dafür aber eben auch zuverlässiger. Mit Meme Kombat ($MK) kommt nicht nur ein weiterer Meme Coin, sondern auch eine Arena, in der Figuren der beliebtesten Coins dieser Art in KI-generierten Battles gegeneinander antreten. Da erwartet wird, dass hier der nächste Trend entstehen könnte, hat man sich dabei bewusst für die verlässlichere Ethereum Blockchain entschieden. Eine Entscheidung, die auch hunderte Millionen Dollar Handelsvolumen zu Ethereum bringen dürfte.

(Meme Kombat Website - Quelle: Meme Kombat)

Die Idee, beliebte Meme Coins wie PEPE und DOGE in KI-generierten Battles gegeneinander antreten zu lassen, findet viel Anklang im Krypto-Space und hat dafür gesorgt, dass Investoren bereits im Presale $MK-Token im Wert von mehr als 8,3 Millionen Dollar gekauft haben. Der Vorverkauf ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, weshalb es wohl nicht mehr lange dauern dürfte, bis $MK an den Kryptobörsen gelistet wird.

Da die Nachfrage schon während des Presales so hoch ist, wird erwartet, dass es nach dem Handelsstart an den Exchanges schnell zu einer Kursexplosion kommen kann, da die ersten Battles beginnen, sobald der Token-Vorverkauf endet, wodurch die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token schnell steigen dürfte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.