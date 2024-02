Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwochmittag etwas geschwächelt. «Skepsis bleibt im Bezug auf die Konjukturentwicklungen in China und der zukünftigen Geldpolitik der EZB bestehen», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Der EuroStoxx50, der am Vortag noch auf den höchsten Stand seit Anfang 2001 gestiegen war, verlor am Mittag 0,24 Prozent auf 4679,72 Punkte. Auch an den Länderbörsen ging es leicht nach unten. Der französische ...

