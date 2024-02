Nach einem katastrophalen Jahresstart scheint sich die Aktie von Evotec nun zu stabilisieren. Bereits am Dienstag präsentierte sie sich freundlich. Und auch am heutigen Mittwoch geht es weiter deutlich nach oben. Mit einem Plus von 3,6 Prozent ist Evotec hinter SMA Solar, Teamviewer und Delivery Hero der viertstärkste Wert des Tages im MDAX. Die Aktie profitiert dabei von guten News der Tocher Just - Evotec Biologics.Just - Evotec Biologics hat die Zusammenarbeit mit dem Auftragsentwickler und -hersteller ...

