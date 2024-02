Dortmund (ots) -Die Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen hat die Stölting Service Group mit der Sicherung ihrer Raffinerie-Standorte in Gelsenkirchen beauftragt. Das Unternehmen erhielt den Direktzuschlag für den Werkschutz an den beiden Produktionsstätten Gelsenkirchen-Horst und -Scholven.Der Raffinerie- und Petrochemie-Standort Gelsenkirchen ist ein führender Erzeuger von Diesel, Ottokraftstoffen, Heizöl und Kerosin sowie petrochemischen Produkten.Stölting war bereits in den zwei vergangenen Jahren als Auftragnehmer eines Dienstleisters für die Sicherheit der bedeutenden BP-Standorte verantwortlich und ist nun direkt beauftragt worden.Der Großauftrag im Bereich kritischer Infrastruktur (KRITIS) läuft seit dem 1. Januar 2024 und ist mit einer Option auf eine Ausweitung verbunden.Mit zahlreichen qualifizierten Mitarbeitern sichert Stölting das Werk in Gelsenkirchen Scholven, das 250 Hektar umfasst und damit so groß ist wie 350 Fußballfelder sowie das Werk im Stadtteil Horst, das sich über 160 Hektar erstreckt. Schutz- und Sicherheitskräfte verantworten den Torservice, Streifen- und Interventionsdienst. Dabei sind auch Hundeführer mit Schutzhunden im Einsatz.Daniel Krol, Stölting-Prokurist: "Unsere Mitarbeiter haben durch ihre herausragende Leistung und ihr Engagement maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Sie haben einmal mehr bewiesen, dass sie bereit sind, die extra Meile zu gehen, um unsere Kunden zufrieden zu stellen."Für Sebastian Mosbacher, CEO der Stölting Service Group, ist der Auftrag "der beste Beleg dafür, dass wir mit unserem Qualitätsanspruch überzeugen können, zumal bei der Beauftragung eines Unternehmens im KRITIS-Bereich besonders hohe Maßstäbe angelegt werden."Über Stölting:Die Stölting Service Group, die in diesem Jahr ihr 125. Jubiläum begeht, zählt zu den führenden Anbietern von Serviceleistungen in den Bereichen Reinigung, Sicherheit und Personal in Deutschland. Mit 40 Niederlassungen und 14.400 Mitarbeitern bietet das Unternehmen Komplettlösungen in den genannten Bereichen. Kompetentes Fachpersonal und der Einsatz innovativer Technik sorgen für hohe Kundenzufriedenheit. Werteorientiertes Verhalten gehört zur DNA des Familienunternehmens.Pressekontakt:Wolfgang Osinski | osicom GmbH | Königsallee 98 | 40212 DüsseldorfE-Mail: wolfgang.osinski@stoelting-gruppe.de | Tel: 0163 - 2 89 89 87Original-Content von: Stölting Service Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172596/5709219