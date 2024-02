© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Es ist fast ein Jahr her, dass der Zusammenbruch dreier regionaler US-Kreditinstitute die Finanzinstitute und Aufsichtsbehörden in Bedrängnis brachte. Anleger sind nun besorgt, dass eine Wiederholung bevorstehen könnte.Die Bonität der New York Community Bancorp (NYCB) wurde von Moody's auf Ramschniveau herabgestuft, berichtet Bloomberg. Vor weniger als einer Woche hatte der regionale US-Kreditgeber seine Aktionäre durch die Kürzung von Ausschüttungen und die Anhäufung von Rücklagen zur Deckung von problematischen Krediten im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien alarmiert. Die Aktien der Bank fallen im vorbörslichen US-Handel um weitere zehn Prozent, nachdem sie am Dienstag bei 4,20 …