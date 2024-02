© Foto: picture alliance



In der Meme-Aktie AMC Entertainment dürfte es am Dienstag zu einer Short-Covering-Rallye gekommen sein, die Papiere verteuerten sich um elf Prozent. Auch andere Schrottaktien haussierten und legten kräftig zu.Schrottaktie mit Rallye Für die Papiere von AMC Entertainment ging es am Dienstag steil bergauf. Bei überdurchschnittlichen Handelsumsätzen kletterte die Aktie um 10,9 Prozent und verzeichnete damit den besten Handelstag seit vergangenem Oktober. Die Rallye dürfte für viele Anleger allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, denn ungeachtet des Kurssprungs von Dienstag notiert die Aktie seit dem Jahreswechsel mit einem Minus von 34 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr stehen gar …