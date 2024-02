DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.974,00 -0,0% +3,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.680,00 +0,1% +3,9% Euro-Stoxx-50 4.681,86 -0,2% +3,6% Stoxx-50 4.231,40 -0,3% +3,4% DAX 16.983,28 -0,3% +1,4% FTSE 7.650,70 -0,4% -0,7% CAC 7.622,50 -0,2% +1,1% Nikkei-225 36.119,92 -0,1% +7,9% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,15 -0,36 -3,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,82 73,31 +0,7% +0,51 +2,3% Brent/ICE 79,18 78,59 +0,8% +0,59 +2,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 28,78 28,37 +1,4% +0,41 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.034,07 2.035,70 -0,1% -1,63 -1,4% Silber (Spot) 22,28 22,48 -0,9% -0,19 -6,3% Platin (Spot) 897,20 906,50 -1,0% -9,30 -9,6% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -3,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise tendieren freundlich. Hier stützt weiter die angespannte Lage im Roten Meer. Überdies hat die staatliche Energy Information Administration in den USA verlauten lassen, sie rechne nicht damit, dass die US-Ölförderung vor Anfang 2025 ein Rekordniveau erreiche.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Aktienmärkten zeichnet sich zur Wochenmitte ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Das Zinsthema rückt nach Angaben aus dem Handel in den Hintergrund. Am Anleihemarkt stabilisieren sich die Renditen. Die Anleger hätten sich damit abgefunden, dass die erste Zinssenkung der US-Notenbank noch etwas länger auf sich warten lassen werde, heißt es. Das Interesse gelte jetzt vor allem der Berichtssaison. Konjunkturseitig wird nur die Handelsbilanz aus dem Dezember veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten legen Ford im vorbörslichen Handel um fast 6 Prozent zu. Der Automobilkonzern hat überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.

Amgen (+0,3%) hat zwar mit den Quartalszahlen überzeugt, weniger aber mit dem Ausblick. Als durchwachsen werden die Zahlen von Gilead (-1,9%) bezeichnet.

Snap stürzen um 31 Prozent ab. Das Social-Media-Unternehmen hat mit dem Betriebsergebnis die Erwartungen verfehlt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 4Q (14:00 Analysten-Call)

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -62,10 Mrd USD zuvor: -63,21 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwochmittag mit leichten Abgaben. Die Stimmung für Aktien sei unverändert gut, für die Einzelwerte liefere die Berichtssaison die Impulse, heißt es. Störfeuer von der internationalen Nachrichtenlage gebe es keine. Für Entspannung sorge, dass die US-Renditen wieder etwas gesunken seien nach dem starken Anstieg an den Tagen zuvor. Ein kleines Kursfeuerwerk brennt der Börsenneuling Renk ab. Die Aktie liegt mit 18,44 Euro weit über dem Platzierungspreis von 15 Euro. Deutsche Post geben um 4,2 Prozent nach auf 42,53 Euro. Auf den Kurs drückt, dass die staatseigene KfW 50 Millionen Aktien zu einem Preis von je 43,45 Euro an institutionelle Investoren verkauft hat. Bei Qiagen (+0,5%) lagen Umsatz und Gewinn knapp über dem Konsens. Der Ausblick lese sich leicht konservativ und könnte beim Umsatz eine Konsenskorrektur um 1 bis 2 Prozent nach unten bedeuten, so die Analysten von Jefferies. Hohe Rückstellungen belasteten derweil den operativen Gewinn von Hannover Rück (+0,8%). Beim Nettogewinn übertraf der Konzern die eigene Erwartung dagegen dank eines positiven Steuereffekts und erfüllte auch die Analystenprognose. Den Ausblick 2024 hat der Rückversicherer bestätigt. Sartorius (-0,1%) geben nach der Kapitalerhöhung der französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech (-2%) leicht nach. Sehr gut kommen die Zahlen von Teamviewer (+5,6) an. Das vierte Quartal von Compugroup (-15,7%) habe zu einem schwächeren Jahresabschluss als erwartet geführt, heißt es von den Baader-Analysten. Infineon fallen nach negativen Analystenkommentaren 4,2 Prozent. Als "überraschend gut" werden die Zahlen von Vestas (+6,5%) im Handel bezeichnet. Im Sog steigen Nordex um 2,2 Prozent und Siemens Energy um 0,9 Prozent. Akzo Nobel (-1,1%) hat im Schlussquartal beim operativen Ergebnis die Markterwartung um 4 Prozent verfehlt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:13 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0774 +0,2% 1,0761 1,0744 -2,5% EUR/JPY 159,55 +0,3% 159,72 159,14 +2,5% EUR/CHF 0,9396 +0,5% 0,9355 0,9358 +1,3% EUR/GBP 0,8527 -0,1% 0,8565 0,8543 -1,7% USD/JPY 148,08 +0,1% 148,44 148,13 +5,1% GBP/USD 1,2634 +0,3% 1,2565 1,2577 -0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2071 +0,1% 7,1986 7,1987 +1,2% Bitcoin BTC/USD 42.904,13 -0,7% 42.754,24 43.193,41 -1,5%

Der Dollar gibt am Mittwoch leicht nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Der Greenback werde allerdings immer noch gestützt von den am vergangenen Freitag veröffentlichten, überraschend starken Arbeitsmarktdaten, merkt die ING an.

Der Renminbi profitierte von den staatlichen Maßnahmen zur Stützung der chinesischen Aktienmärkte. Allerdings habe die Notenbank signalisiert, dass man vor den Neujahresfeierlichkeiten den Anstieg des Renminbi begrenzen wolle, hieß es aus dem Handel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen und australischen Börsen hat sich am Mittwoch mehrheitlich eine positive Tendenz durchgesetzt. Nach der Ankündigung von Stützungskäufen durch staatliche Fonds in China setzten Anleger offenbar auf ein Mehr an Unterstützung in der Volksrepublik. Während der Schanghai-Composite nach der Rally des Vortages um weitere 1,4 Prozent kletterte, drehte der HSI in Hongkong im späten Geschäft 0,4 Prozent ins Minus. In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,1 Prozent nach. Der festere Yen belastete die exportlastigen Bereiche. Nach schwachen Neunmonatszahlen verloren Daikin Industries 7,1 Prozent. Toyota Motor gewannen nach den Geschäftszahlen des Vortages weitere 4 Prozent. Der angehobene Ausblick stützte. Mitsubishi Corp (+9,7%) wurden vom Aktienrückkaufplan gestützt. Der südkoreanische Kospi zeigte sich 1,3 Prozent fester. KakaoBank zogen um 4 Prozent an und befeuerten damit die Stimmung insgesamt. Die Bank verdiente mehr als erwartet. Die Papiere des Massenguttransporteurs Pan Ocean schnellten um 21 Prozent empor, nachdem das von der Muttergesellschaft geführte Konsortium ein kostspieliges Übernahmeangebot für die angeschlagene Containerschifffahrtsgesellschaft HMM (-0,4%) beendet hatte. HMM fielen um 0,4 Prozent. In Australien beendete der S&P/ASX-200 den Handel 0,5 Prozent höher. Rohstoffwerte erholten sich von den jüngsten Abgaben und stützten. Der Sektor legte um 1,1 Prozent zu. Im Energiebereich verloren Santos 5,8 Prozent, nachdem Fusionsgespräche mit Woodside (+0,5%) abgebrochen worden waren.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten zur Wochenmitte nahezu auf der Stelle. Aufgrund der laufenden Berichtssaison ist es am Primärmarkt momentan recht ruhig. Die DZ Bank bemerkt, dass die Risikoprämien der von Banken begebenen Euro-Benchmarkanleihen am Vortag zur Schwäche neigten. Während sich die Spreads der meisten Ländersegmente in einer Größenordnung von rund 2 bis drei Basispunkten ausweiteten, verlor das deutsche Anleihesegment deutlich an Boden. Hier gab der Spread um 11 Basispunkte und damit überproportional stark nach. Der größte negative Effekt kam dabei von Anleihen der beiden gewerblichen Immobilienfinanzierer Deutsche Pfandbriefbank und Aareal Bank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

HANNOVER RÜCK

profitiert von dem attraktiven Umfeld in der Rückversicherung. Der DAX-Konzern hat in der Januar-Erneuerung bei einem größeren Volumen erneut höhere Preise durchsetzen können. Zudem bestätigte die Hannover Rück ihren Ausblick für das Gesamtjahr 2024.

BECHTLE

Der Bechtle-Aufsichtsrat hat den Vorstandsvertrag von Michael Guschlbauer vorzeitig verlängert.

BOSCH

hat vergangenes Jahr dank guter Geschäfte in Europa und Nordamerika sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert. Eine hohe Nachfrage verzeichnete der Konzern im Bereich energieeffizienter Heiztechnik und im Dienstleistungsgeschäft.

CTS EVENTIM

Der Ticketing- und Veranstaltungsanbieter CTS Eventim ist im vergangenen Jahr in allen Geschäftsfeldern gewachsen und hat sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis spürbar gesteigert.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (PBB)

hat ihre Risikovorsorge wegen der anhaltenden Schwäche des Marktes für gewerbliche Immobilien zum Jahresende hin kräftig aufgestockt. Das belastete den Vorsteuergewinn, so dass die Bank ihre im November drastisch gekürzte Gewinnprognose nur am unteren Ende der Spanne erreichte.

EVOTEC

Das Evotec-Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics weitet seine Zusammenarbeit mit dem Auftragsentwickler und -hersteller Advanced Bioscience Laboratories (ABL) aus.

HEIDELBERGER DRUCK

hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres operativ etwas mehr verdient und die Margen leicht verbessert. Unter dem Strich sank der Gewinn, unter anderem wegen eines höheren Steueraufwands und gestiegener Zinsaufwände für Pensionen.

JENOPTIK

hat im vergangenen Jahr seine Margenprognose übertroffen und für das laufende Geschäftsjahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt.

LUFTHANSA

Der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa ist angelaufen und hat zur Annullierung des Großteils der Flüge der Airline geführt. An den Drehkreuzen Frankfurt und München seien rund 90 Prozent der Abflüge betroffen.

PATRIZIA

hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 85 Prozent an dem italienischen Betreiber intelligenter Straßenbeleuchtung Atlantico unterzeichnet.

AKZO NOBEL

hat dank steigender Mengen und Preise eine solide Erholung im Schlussquartal verzeichnet, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. In diesem Jahr rechnet der niederländischen Farbenhersteller mit einem höheren bereinigten Gewinn als 2023.

BANCA MONTE DEI PASCHI

Die staatseigene Banca Monte dei Paschi hat im vierten Quartal 2023 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Der Nettogewinnsprung ist hauptsächlich auf einen positiven Steuereffekt, höhere Zinssätze und Gerichtsurteile in den vergangenen Monaten, die die Auflösung von Rückstellungen für Risiken ermöglichten, zurückzuführen.

EQUINOR

hat im vierten Quartal Umsatz- und deutliche Gewinnrückgänge verzeichnet, aber die Markterwartungen übertroffen. Die höhere Ölproduktion konnte teilweise die deutlich gesunkenen Gaspreise kompensieren.

HOLCIM

kauft in Deutschland zu. Nach eigenen Angaben übernimmt er Zinco, einen Anbieter von Dachbegrünungs- und Solarsystemen.

ORSTED

Nach Stornierungen von Windparkprojekten in den USA setzt die schon angeschlagene Orsted den Rotstift an. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen kündigte an, Dividendenzahlungen über mehrere Jahre auszusetzen, Vermögenswerte zu verkaufen und seine Prioritäten im Geschäft neu auszurichten.

TOTALENERGIES

will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende deutlich erhöhen und im laufenden Jahr die Ausschüttungen an die Aktionäre steigern, so wie mehrere andere Energiekonzerne.

VESTAS

hat im vierten Quartal 2023 besser abgeschnitten als erwartet.

VOESTALPINE

leidet weiter unter der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern wies für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende Dezember) eine Halbierung des Gewinns nach Steuern aus.

