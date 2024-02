Mainz (ots) -Wer bestimmt die Zukunft der globalisierten Märkte für Saatgut, Boden, Energie und Gütertransport? Dieser Frage gehen die Filmemacher der vierteiligen Dokureihe "Geheime Weltmächte" am Freitag, 16. Februar 2024 in ZDFinfo nach. Sie startet um 20.15 Uhr mit der Folge "Kampf ums Saatgut". Alle Filme der Dokureihe sind schon jetzt in der ZDFmediathek verfügbar."Kampf ums Saatgut" (20.15 Uhr)Der Film von Rebecca Kirkland und Vikram Dasgupta gibt Einblicke in den Saatgutmarkt: Die moderne, industrialisierte Landwirtschaft, die weltweit das Überleben von Milliarden Menschen sichert, hat dazu geführt, dass rund um den Globus immer weniger Pflanzensorten und -arten angebaut werden. Viele sind bereits verschwunden. Bevorzugt werden nur erfolgs- und profitträchtige Sorten. Chemieriesen wie Bayer, BASF, Syngenta und Corteva züchten Pflanzen, die resistent gegen firmeneigene Pestizide sind, stellen Düngemittel her und andere chemische Produkte, die den Bauern weltweit das Leben erleichtern. Kehrseite der Medaille: Landwirtschaft wird immer mehr zum Investitionsgeschäft. Und überall auf der Welt sind riesige Monokulturen entstanden."Kampf um das Land" (21.00 Uhr)Die Autoren Edith Dietrich und Vikram Dasgupta fragen: Wer sind die wichtigsten Player im Kampf um das Land? Land ist für einige gleichbedeutend mit Nahrung und Heimat, für andere ist es vor allem ein interessantes Spekulationsobjekt. An vielen Orten auf der Welt explodieren die Bodenpreise. Das Rennen machen oft Großinvestoren, hinter denen ein unübersichtliches Firmengeflecht aus Dutzenden Akteuren steht. Verlierer ist dabei die lokale Bevölkerung, die sich kein eigenes Land mehr leisten kann."Kampf um die Handelsrouten" (21.45 Uhr)Die Autoren Vikram Dasgupta, Stephanie Weimar und Mathias von der Heide beleuchten den Status quo der Transportbranche und fragen nach Lösungen für die Zukunft: Die globalisierte Wirtschaft lebt davon, dass Güter innerhalb kurzer Zeit in jeden Winkel der Erde transportiert werden können. Moderne Produktionsketten und die damit einhergehende Just-in-time-Fertigung brechen durch gestörte Warenströme zusammen. Die Frachtbranche arbeitet am profitabelsten, wenn sie Waren an bestimmten Orten bündelt und den Hauptweg mit großen, möglichst voll ausgelasteten Transportmitteln zurücklegt. Dieser Weg führt in rund 90 Prozent aller Fälle über die Ozeane dieser Erde."Kampf um die Energie" (22.30 Uhr)Die Filmautoren von Vikram Dasgupta und Mathias von der Heide stellen die Energiepolitik verschiedener Länder vor: Energie ist Leben: Sie hält warm, sie bringt Licht, sie treibt alles an. Wer die Energiequellen beherrscht, regiert die Welt. Wer kontrolliert die Produktion und den Verkauf der Energie? Wird auf private Initiative gesetzt, oder bleibt die kritische Infrastruktur rund um die Energie in staatlicher Hand? Was geschieht, wenn der Staat die Kontrolle über die Energieversorgung verliert? Wenn fossile Brennstoffe ein Auslaufmodell sind: Was ist die Zukunft? Erneuerbare Energien oder doch Atomkraft? Regierungen weltweit setzen auf unterschiedliche Lösungen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/geheimeweltmaechte) (nach Login) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Hier finden Sie ZDFinfo in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5709277