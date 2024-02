Köln (ots) -Konstante Höchstleistungen zu erbringen, ist für vielbeschäftigte Unternehmer und Selbstständige essenziell, um die Herausforderungen ihres Alltags zu meistern. Ohne die richtige Ernährung, eine effektive Schlafroutine und körperliche Fitness ist das jedoch nicht möglich. Das bestätigt auch Fabian Prietz. Als Fitness- und Performance-Coach hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte in ihrem stressigen Alltag auf ihrem Weg zu ihrem Traumkörper und persönlichen Bestleistungen zu begleiten. Wie seine Kunden von seinem Angebot profitieren, erfahren Sie hier.Zahlreiche Unternehmer stecken in einer endlosen Schleife aus Alltagsstress, Energiemangel, schlechter Ernährung, zu wenig Schlaf und zu wenig Bewegung fest: Sie wissen nicht, wie sie ihr Leben gesünder gestalten sollen - schließlich sind sie damit beschäftigt, Tag für Tag alles für ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter zu geben. Im schlimmsten Fall kann der Dauerstress zu ernsthaften Erkrankungen führen, die die Leistungsfähigkeit von heute auf morgen maßgeblich einschränken. "Selbstständige, Unternehmer und Führungskräfte tragen meist eine Menge Verantwortung, der sie nur durch konstante Höchstleistung gerecht werden können", erklärt Fitness- und Performance-Coach Fabian Prietz. "Dabei vergessen die meisten jedoch, wie wichtig die körperliche Gesundheit ist, um auch wirklich jederzeit sein Bestes geben zu können.""Durch mein Coaching gelingt es meinen Kunden, täglich mehr als zehn Stunden Bestleistungen bei der Arbeit zu erbringen", erklärt der Experte weiter. "Dabei stehen sie nicht unter Stress - ihre körperliche Fitness und ihr mentales Wohlbefinden wird optimiert, sodass ihnen das Abrufen dieser Leistungsspitzen leicht fällt." In seinem Coaching geht der Experte Lebensbereiche wie Zeitmangel, Stress, Ernährungsprobleme, Schlafmangel an, um seine Kunden ganzheitlich zu stärken. Sein Ansatz zielt darauf ab, diese Herausforderungen durch maßgeschneiderte Lösungen zu bewältigen und eine ganzheitliche Verbesserung von Gesundheit, Energie und Lebensqualität zu ermöglichen - weg von Massenprogrammen und Crash-Diäten, hin zu angepassten Lösungen und nachhaltigen Routinen ohne Verzicht..Individuelle Ziele statt MassenabfertigungIm Fokus der Zusammenarbeit steht immer ein persönlicher Ansatz: Dabei geht es Fabian Prietz speziell darum, die individuellen Ziele seiner Kunden zu berücksichtigen. Aus diesem Grund werden diese gemeinsam mit den Kunden zu Beginn des Coachings festgelegt. "Von der Entwicklung eines definierten Körpers bis zur Steigerung der täglichen Energie für produktivere Arbeit - ich analysiere die dazugehörigen Probleme meiner Kunden und stelle persönliche Schritt-für-Schritt-Pläne für deren Lösung auf", erklärt er. Entscheidend für Fabian Prietz ist dabei eine enge Zusammenarbeit und kurze Antwortzeiten. Dies gewährleistet er durch exklusive Kanäle wie eine Eins-zu-eins-WhatsApp-Gruppe und persönliche Zoom-Calls. Regelmäßige Calls, ein umfassender Videokurs und die Möglichkeit zu persönlichen Treffen und Coaching-Events runden die Betreuung ab.Selbstoptimierung für mehr Erfolg: Fabian Prietz hilft aus LeidenschaftFabian Prietz wird als Fitness- und Performance-Coach durch seine Leidenschaft für Selbstoptimierung angetrieben, die ihn bereits seit der Jugend verfolgt. Animiert durch jugendliche Unsicherheiten und Mobbing-Erfahrungen aufgrund seiner schmächtigen Figur hat er erkannt, wie essenziell Fitness und Ernährung für das eigene Wohlbefinden sind. Entschlossen, etwas zu ändern, hat er mit verschiedenen Strategien für Ernährung und Training experimentiert - er legte in nur drei Jahren beeindruckende 40 Kilo an Muskelmasse zu und erreichte beeindruckende körperliche Veränderungen. Aus seiner Leidenschaft wurde schnell ein Coaching-Business, das er seitdem zielstrebig verfolgt. Heute blickt er stolz auf mehrere sechsstellige Jahresumsätze, die Einstellung von Mitarbeitern und Freelancern sowie eigene Events zurück."Mein Erfolg hat mir gezeigt, wie viel ich im Leben meiner Kunden bewirken kann", erklärt der Experte. "Meine Motivation geht über das reine Vermitteln von Trainingsplänen hinaus. Ich strebe danach, Menschen zu inspirieren und zu transformieren - und das nicht nur auf physischer, sondern auch auf persönlicher Ebene." Genauso wie er sein eigenes Leben verändert hat, möchte er auch das Leben seiner Kunden positiv beeinflussen. "Als Unternehmer weiß ich aus eigener Erfahrung, wie stressig und kraftraubend der Betriebsalltag sein kann. Mit meinem Coaching und meinem Hintergrund liefere ich meinen Kunden genau das, was sie zu mehr Gesundheit und Leistung auf der Führungsebene brauchen", so Fabian Prietz abschließend.