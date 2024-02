Nach einem enttäuschenden Ausblick am Vortag geht es für die Infineon-Aktie auch am Mittwoch weiter bergab. Der DAX-Konzern markierte schon am Vormittag ein neues Jahrestief und droht nun in Richtung 30-Euro-Marke zu fallen. Auch die jüngsten Äußerungen von Analystenseite waren alles andere als positiv.Der Chipkonzern sei in einer schwierigen Situation, schrieb Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan. Es bestehe weiter das Risiko, dass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr reduziert werden ...

