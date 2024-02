DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Nemetschek SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Jahresergebnis *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis *** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis *** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 08:00 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 4Q *** 10:00 DE/Siemens AG, HV 11:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Statement vor Reise nach Washington, Berlin *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Jahresergebnis 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 224.000 *** 16:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Interview bei Brookings Institution *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis 21:30 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q 22:08 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q ===

