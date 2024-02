NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,15 Prozent auf 111,11 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 4,12 Prozent.

Neue Konjunkturdaten bewegten die Anleihekurse nicht nennenswert. Das chronische Handelsdefizit der USA hat sich im Dezember leicht ausgeweitet, im Gesamtjahr 2023 dagegen kräftig verringert. Letzteres dürfte vor allem auf rückläufige Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen sein, die im vergangenen Jahr nach einem drastischen Anstieg im Jahr 2022 wieder gefallen waren.

Aus den Reihen der US-Zentralbank Fed äußerte sich Neel Kashkari. Der regionale Fed-Präsident aus Minneapolis sieht in diesem Jahr zwei bis drei Zinssenkungen als gerechtfertigt an. Das ist deutlich weniger, als derzeit an den Finanzmärkten eingepreist ist. Aktuell werden etwa fünf Reduzierungen um insgesamt 1,25 Punkte erwartet, wobei die erste Lockerung im Mai erwartet wird./bgf/jkr/he

