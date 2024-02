Futureme ist der langsamste Messaging-Dienst aller Zeiten - Nachrichten kommen erst Jahre später an. Außerdem kannst du nur einer Person schreiben: dir selbst. Spätestens in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden Zeitkapseln immer mehr zu einem Trend. Neben Wertgegenständen stecken Menschen auch persönliche Briefe oder Andenken in das Gehäuse, damit Menschen manchmal Hunderte Jahre später die Relikte aus einer vergangenen Zeit bewundern können.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...