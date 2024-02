BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) ist am Mittwoch zu einer Reise nach Algerien aufgebrochen. Die bilaterale Kooperation beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie dem Aufbau einer grünen Wasserstoffindustrie solle gestärkt werden, teilte das Ministerium am Mittwoch in Berlin mit. Habeck wird bei der Reise, die bis Donnerstag dauert, von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Habeck nannte das Potenzial Algeriens für die Erzeugung nachhaltiger Energie und klimafreundliche Transformation als "enorm"./hoe/DP/jha

