München (ots) -Pünktlich zum Rosenmontag präsentiert Prinz Kai I., unterstützt von Jungfrau Bernhard und Bauer Elton, eine närrische Ausgabe. Als prominente Rategäste haben sich die "Tollitäten des Vorabends" den Frontman der Kölner Band "Die Höhner" - Henning Krautmacher - und den Kommandanten der "Altneihauser Feierwehrkapell'n" - Norbert Neugirg eingeladen. Während sich hinter der Kölner Karnevalsikone Krautmacher die Zuschauer im "Alaaf-Block" versammeln, sorgen die Zuschauer hinter dem Franken Neugirg mit kräftigem "Helau" für gute Stimmung.Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Schunkel-Duell: Zum Schunkeln und Wettraten treten am Rosenmontag Henning und Norbert Neugirg an.· Schauspieler-Duell: In der Verfilmung der Bestseller-Satire "Er ist wieder da" spielte Oliver Masucci die Hauptrolle. In einer Nebenrolle war auch Christoph Maria Herbst, der Sprecher der Hörbuchversion des Romans, mit von der Partie. Jetzt liefern sich die beiden sicher ein höchst amüsantes Rateduell.· ESC-Duell: Einen Tag bevor sie in der Sendung "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024" im Ersten um den Sieg singen, wollen zwei der Finalisten beim Wettraten Platz 1 belegen! Max Mutzke zeigte schon 2004, dass er ESC kann und belegte einen guten achten Platz. Bei "Wer weiß denn sowas?" tritt er gegen seine Konkurrentin Marie Reim an - die Tochter der Schlagersänger Matthias Reim und Michelle. Ihre Mutter wurde beim ESC 2001 in Kopenhagen mit "Wer Liebe lebt" ebenfalls Achte.· Spaßvogel-Duell: Ab März tourt Jürgen von der Lippe mit seinem neuen Bühnenprogramm "Voll fett" durch Deutschland. Doch zuvor trifft er sich zum amüsanten Rateduell mit Paul Panzer, der seine Fans mit seinem Live-Programm "APAULKALYPSE - Jede Reise geht einmal zu Ende" unterhält.Die Rate-Woche im Überblick:Montag, 12. Februar Henning Krautmacher / Norbert NeugirgDienstag, 13. Februar WintersportMittwoch, 14. Februar Christoph Maria Herbst / Oliver MasucciDonnerstag, 15. Februar Marie Reim / Max MutzkeFreitag, 16. Februar Jürgen von der Lippe / Paul Panzer"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.