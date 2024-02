Siemens Energy erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von fast 1,6 Milliarden Euro, hauptsächlich aufgrund des einmaligen Gewinns aus dem Verkauf einer indischen Tochtergesellschaft an die Siemens AG, was eine positive Entwicklung signalisiert. Trotz anhaltender Herausforderungen, insbesondere im Onshore-Windgeschäft, konnte der Aktienkurs zulegen.Siemens Energy gab am heutigen Mittwoch Zahlen bekannt, die einen spannenden Einblick in ...

