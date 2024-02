Nach unserer letzten Mitteilung vom 5. Januar 2024 freuen wir uns, über die neuesten Entwicklungen informieren zu können.

Eine klinische Phase I-Dosisfindungsstudie zu DFP-14927 bei Patienten mit soliden Tumoren wurde am MD Anderson Cancer Center und an der University of California, Los Angeles, in den Vereinigten Staaten abgeschlossen. Anschließend wird die Konzentration von DFP-10917, der aktiven Komponente von DFP-14927, die dem Krebsgewebe von mit DFP-14927 behandelten Patienten zugeführt wird, gemessen, um das PK/PD-Verhältnis für die klinische Wirksamkeit von DFP-14927 zu bestätigen.

Wir freuen uns, Ihnen zum 6. Februar mitteilen zu können, dass wir ein Abstract für die ASCO-Jahresversammlung 2024 eingereicht haben, die am 31. Maidieses Jahres in Chicago abgehalten wird.

DFP-14927 ist eine Amidbindung von DFP-10917 an eine Carbonsäure am Ende von Polyethylenglykol (PEG) mit einem Molekulargewicht von 40.000. Es ist nach intravenöser Verabreichung im menschlichen Blut äußerst stabil. Dadurch ist ein wöchentliches Behandlungsschema möglich. DFP-14927 ist ein Medikamentenverabreichungssystem (Drug-Delivery-System, DDS) mit einem Mechanismus, der die selektive Freisetzung von DFP-10917 in das Krebsgewebe durch Amidolyse von Proteasen ermöglicht, die in diesen Geweben stark exprimiert werden.

Im Vergleich zu Antikörper--Konjugaten (ADCs) mit hohem Molekulargewicht sind mittelgroße kovalente PEG-Konjugate dafür bekannt, dass sie in den Blutgefäßen rund um den Krebs und in den Krebszellmembranen gut zurückgehalten werden und eine höhere Permeabilität in den Tumor haben. Daher kann die Konzentration von DFP-10917 im Krebsgewebe durch herkömmliche Analysemethoden ohne den Einsatz der Radioisotopentechnologie gemessen werden.

Bald nachdem die erwartete wirksame Konzentration von DFP-10917 sich durch die Studie bestätigen wird, planen wir die Durchführung einer erweiterten Phase I-Studie, die einer klinischen Phase II-Studie entspricht, mit Darmkrebs-Patienten, bei denen aktuell genehmigte Medikamente nicht angeschlagen haben.

Das Patent für die Zusammensetzung von DFP-14927 wurde in den Vereinigten Staaten, in Europa, in asiatischen und anderen Ländern erteilt. Dadurch ist eine weltweite Vermarktung von DFP-14927 möglich.

In Kooperation mit führenden onkologischen Kliniken in den USA erwägen wir die Entwicklung von DFP-14927 für hämatologische Krebsarten wie der akuten myeloischen Leukämie (AML) und dem myelodysplastischen Syndrom (MDS) zusätzlich zur Anwendung bei soliden Tumoren.

Im Rahmen unserer zukünftigen globalen Entwicklung und Marketing-Strategie erwägen wir eine Zusammenarbeit mit einem großen globalen Pharmaunternehmen mit guten Möglichkeiten und Kompetenzen im onkologischen Bereich.

Contacts:

Dr. Yasundo Yamasaki

Vice President for Business Development

Delta-Fly Pharma, Inc.

Hauptsitz: Tokushima 771-0117, Japan

Tel.: +81-3-6231-1278

E-Mail: yyamasaki1206@delta-flypharma.co.jp