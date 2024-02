Prokarium, ein in der klinischen Phase tätiges Biopharma-Unternehmen, das mit Hilfe modernster synthetischer Biologie "lebendige Heilmittel" (Living Cures) entwickelt, meldet heute die Dosierung für den ersten Patienten in der klinischen Phase-I/Ib-Studie PARADIGM-1 (NCT06181266) bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC).

Die Studie wird an mehreren klinischen Zentren in den Vereinigten Staaten durchgeführt und soll zunächst die Sicherheit einer einmaligen intravesikalen Verabreichung der Prokarium-Prüfimmuntherapie ZH9 an NMIBC-Patienten untersuchen. Im weiteren Verlauf wird die klinische Wirksamkeit des ZH9-Behandlungsschemas in vorab geplanten Erweiterungskohorten im Zusammenhang mit demselben Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) untersucht und charakterisiert.

"Die Dosierung beim ersten Patienten in der klinischen Studie ist ein spannender Meilenstein", sagte Dr. Josefin-Beate (Josi) Holz, CMO von Prokarium. "Mit diesem Schritt setzen wir unsere wissenschaftlichen Versprechen in praktische Fortschritte um. Wir verfolgen das Ziel, das Behandlungsparadigma für NMIBC-Patienten von Grund auf zu verändern."

Dr. Daniel Zainfeld, Urology San Antonio, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir unseren ersten Patienten in der Prokarium-Studie PARADIGM-1 behandeln konnten. Die Studie bietet uns die Möglichkeit zur Erforschung eines innovativen Behandlungsansatzes für unsere NMIBC-Patienten, die bei den verfügbaren wirksamen Behandlungsmöglichkeiten mit erheblichen Lücken konfrontiert sind."

Kristen Albright, CEO von Prokarium, merkte an: "Wir sind den Patienten und Urologen dankbar, die an der klinischen Studie PARADIGM-1 beteiligt waren. Dieser Erfolg ist ein entscheidender Moment für Prokarium, denn wir führen gerade mit Living Cures eine neue Klasse von Immuntherapien ein, die mit Hilfe der synthetischen Biologie entwickelt wurden."

Prokarium ist ein in der klinischen Phase tätiges Biopharma-Unternehmen, das mit Hilfe modernster synthetischer Biologie "lebendige Heilmittel" (Living Cures) entwickelt. Das Hauptprogramm von Prokarium wird derzeit in den USA in klinischen Studien zur Behandlung von Blasenkrebs getestet und ist eine Einzeldosis-Therapie, die das Potential hat, das Behandlungsparadigma für Patienten zu verändern. Die Plattform Living Cures des Unternehmens zielt darauf ab, aus der Präzisionsmedizin programmierbare Standardtherapeutika zu entwickeln, was eine neue Klasse von Immuntherapien verspricht, die allen Beteiligten einen gleichberechtigten Zugang bieten soll. Prokarium hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.prokarium.com.

ZH9, eine proprietäre bakterielle Immuntherapie, die derzeit in der klinischen Studie PARADIGM-1 (NCT06181266) in den Vereinigten Staaten untersucht wird, zielt darauf ab, das Behandlungsparadigma für Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs durch ein intravesikales Einmaldosis-Induktionsbehandlungsschema grundlegend zu ändern.

