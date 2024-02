TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus ist nach einem Schlussspurt 2023 mit deutlich weniger Schwung in das neue Jahr gestartet. Im Januar lieferte der Dax -Konzern 30 Flugzeuge aus, wie er am Mittwochabend in Toulouse mitteilte. Gleichzeitig holte der Hersteller Aufträge über 31 Flugzeuge herein. Trotz angespannter Lieferketten hatte Airbus im vergangenen Jahr 735 Verkehrsflugzeuge und damit über 200 mehr als sein US-Rivale Boeing ausgeliefert./jha/he

