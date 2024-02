Das Jahr 2023 war ohne Zweifel von Big-Tech geprägt. Doch wie wird das Jahr 2024 aussehen - Jetzt Stefan Klotters Tradingplan für das neue Jahr herunterladen. http://tinyurl.com/23hwsjs9 In den USA gerät die New York Community Bank (NYCB) ins Wanken, weckt Erinnerungen an die Bankenkrise vor einem Jahr. Die Aktie stürzt heftig ab. Anders als bei der Silicon Valley Bank, steht diesmal die hohe Rückstellung wegen der Qualität des Immobilienkredit-Portfolios im Fokus. Die Bank, einst eine Regionalbank, ist durch die Übernahme von 40 Milliarden Dollar Einlagen auf 100 Milliarden Dollar angewachsen und muss nun höheren regulatorischen Anforderungen, wie Stress-Tests und Reservenbildung, genügen. Doch ist diese Situation repräsentativ für eine systemische Krise unter den US-Regionalbanken - Wall-Street-Expertin Sandra Navidi liefert die Antworten im wO-Interview. Doch die Bankenbranche zeigt sich trotz des Zinsanstiegs und der daraus resultierenden Probleme im Gewerbeimmobilien-Sektor robust, unterstützt durch die Maßnahmen der Aufsichtsbehörden. Jetzt das komplette Interview ansehen!