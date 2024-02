FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat dank höherer Zinsen und Zukäufe wie erwartet ihren Rekordlauf fortgesetzt. Zudem spielten dem Börsenbetreiber die regen Handelsaktivitäten an den Märkten und guter Geschäfte im Handel mit Gas- und Stromprodukten in die Karten. 2023 sei der Nettoerlös um 17 Prozent auf knapp 5,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im Dax notierte Konzern am Mittwoch in Frankfurt mit. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte ebenfalls um 17 Prozent auf etwas mehr als 2,9 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 20 Cent auf 3,80 Euro je Aktie erhöht werden.

Im laufenden Jahr rechnet die Deutsche Börse dank des für sie günstigen Umfelds und des Effekts einer großen Übernahme mit weiter kräftigen Zuwächsen. Das Ergebnis des vergangenen Jahres, die Dividende und die Ziele für 2024 liegen im Rahmen der Expertenerwartungen./zb/lfi/he

