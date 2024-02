Hedonova, ein führendes Investmentunternehmen, stellt mit Stolz seinen bahnbrechenden Short-Fonds vor, der mit einem einzigartigen Ansatz, der sowohl in Hausse- als auch in Baisse-Märkten erfolgreich sein soll, konventionelle Investment-Weisheiten herausfordert. Diese neuartige Anlagemöglichkeit, die in einem aufsichtsrechtlichen Rahmen in Abu Dhabi und den USA untergebracht ist, definiert die Landschaft für globale Investoren, die nach Alternativen zu traditionellen Methoden suchen, neu.

Der Short-Fonds von Hedonova ist eine kollektive Kapitalanlage, die sich auf die Stärke der gebündelten Ressourcen der Anleger stützt. Was diesen Fonds von anderen unterscheidet, ist seine besondere Strategie, Short-Positionen in Aktien und Währungen einzugehen, die Anlegern, die einen dynamischeren Ansatz für das Portfoliomanagement suchen, eine Gelegenheit bietet. Hedonovas Erfahrung im Umgang mit Marktschwankungen ermöglicht es den Anlegern, von Abschwüngen zu profitieren, was in einer Anlagelandschaft, in der typische Nur-Long-Strategien oft eine Herausforderung darstellen, ein attraktives Angebot darstellt.

"Wir bei Hedonova glauben daran, innovative Lösungen anzubieten, die sich vom Markt abheben. Unser Short-Fonds ist ein Beweis für unser Engagement, Anlegern einen einzigartigen und dynamischen Investmentansatz zu bieten, insbesondere unter schwierigen Marktbedingungen", sagte Alexander Cavendish, der Gründer von Hedonova.

Der Hauptvorteil des Short-Fonds liegt in seiner Fähigkeit, in Zeiten rückläufiger Märkte als Absicherung zu fungieren und so Verluste in anderen Anlagebereichen abzumildern. Der Fonds erreicht eine Diversifizierung durch die Einbeziehung strukturierter Produkte und den Einsatz von Derivaten zur Absicherung, wodurch Komponenten mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen im Vergleich zu Standardmarktanlagen eingeführt werden. Dieser Ansatz zielt darauf ab, einen Puffer gegen Marktvolatilität zu schaffen und die Gesamtstabilität des Portfolios zu erhöhen.

"Während sich viele Fonds auf durchschnittliche Renditen in Bullenmärkten konzentrieren, glänzt unser Short-Fonda wirklich in Bärenmärkten. Er ist strategisch so positioniert, dass er wesentlich höhere Renditen erzielt, indem er Marktabschwünge ausnutzt", fügt Alexander Cavendish hinzu.

Die Anlagephilosophie von Hedonova dreht sich um einen disziplinierten Ansatz für langfristige Leerverkäufe und vermeidet den spekulativen Charakter, der oft mit dem Hochfrequenzhandel bei Leerverkäufen verbunden ist. Die Strategie des Unternehmens umfasst eine gründliche Marktanalyse und eine sorgfältige Auswahl von Vermögenswerten, wobei ein forschungsbasierter und durchdachter Anlageansatz im Vordergrund steht.

Der Fonds, der sowohl in Abu Dhabi als auch in den USA aufgelegt wurde, ist eine ausgezeichnete Wahl für Anleger weltweit, die ihr Portfolio mit einer Strategie diversifizieren wollen, die von den traditionellen Markttrends abweicht. Durch die Integration des Short-Fonds in ihre Anlageportfolios erhalten die Anleger Zugang zu einem Produkt, das auf Widerstandsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt ist, die Gesamtstabilität des Portfolios stärkt und eine gut abgerundete Anlagelösung bietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240207071828/de/

Contacts:

Wenden Sie sich für weitere Informationen an:

Ameer Esen, Hedonova, ameer@hedonova.io